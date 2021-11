Probabili formazioni Sheriff-Inter: Inzaghi fa cinque cambi

Da Vidal a Castaneda, le probabili formazioni del match Sheriff-Inter valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Stasera a Tiraspol l’Inter si gioca una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di Champions, un traguardo che vale 20 milioni di euro e forse qualche rinforzo nel prossimo calciomercato di gennaio

I nerazzurri sono obbligati a vincere per sorpassare in classifica proprio i moldavi e mettersi nelle condizioni di poter già chiudere la pratica in casa contro lo Shakhtar di De Zerbi il 24 novembre. Simone Inzaghi sembra intenzionato a operare cinque cambi rispetto alla formazione mandata in campo contro l’Udinese. In difesa certo il ritorno di de Vrij, con la probabile uscita di Bastoni a vantaggio di Dimarco. Sull’out destro Darmian, eventualmente l’unica novità rispetto all’undici dell’andata, dovrebbe avere la meglio su Dumfries, mentre in mediana Vidal è favorito su Calhanoglu. Il turco verrebbe risparmiato in vista del derby con l’ex Milan. Davanti nessun dubbio, torna la coppia Lautaro-Dzeko.

Sponda Sheriff, Vernydub ritrova il prezioso uzbeko Yakhshiboev: sarà lui il vertice d’attacco, con alle spalle il terzetto composto da capitan Castaneda, Kolovos e Traore.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF-INTER

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All.: Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal; Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Zwayer (GER)