Calciomercato Inter: Eriksen-Ajax, il ds Overmars smentisce

Nelle ultime ore si ipotizzava un ritorno di Cristian Eriksen all’Ajax, ma arriva la smentita del direttore sportivo Marc Overmars

L’ipotesi che circolava nella giornata di ieri di un possibile ritorno in Olanda di Cristian Eriksen viene smentita dal direttore sportivo dei lancieri Marc Overmars. Secondo qanto riporta il quotidiano danese B.T., il dirigente del club di Amsterdam avrebbe negato l’interesse per un ritorno all’ Ajax del centrocampista in forza all’Inter.

Il centrocampista nerazzurro, fermo dal 12 giugno 2021, ancora non ha chiarito le intenzioni per il futuro. Il suo procuratore, Martin Shoots, ha ribadito più volte che “il suo assistito non ha ancora deciso cosa fare e quando lo farà sarà comunicato tempestivamente“. Sulla questione Eriksen-Ajax, anche il tecnico dei lancieri, Ten Hag, ieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro i Borussia Dortmund aveva minimizzato la cosa con un semplice: “Abbiamo una rosa ampia, non ci pensiamo”.