Le dichiarazioni di Marcelo Brozovic al termine della sfida di Champions con lo Sheriff vinta dall’Inter col risultato di 3-1

Per la terza volta in questa Champions Marcelo Brozovic ha vinto il premio ‘Man of the match Uefa’. Il croato ha dominato a metà campo siglando una rete pesante, quella dell’uno a zero.

“Sto lavorando bene, do il cento per cento in tutte le partite – ha esordito il croato al microfono di ‘Infinity+’ – Stasera abbiamo fatto veramente una bella partita, facendo girar bene il pallone. Nel primo tempo abbiamo sbagliato due-tre occasioni, ma sappiamo che giocando così prima o poi il gol arriva”.

Sul rinnovo del contratto il numero 77 nerazzurro non si è sbilanciato: “Dopo Lautaro e Barella quando arriverà il tuo? Eh vediamo…”.