Calciomercato Inter, Onana convocato da Ten Hag

Andrè Onana torna tra i convocati di Ten Hag per la partita di oggi dopo circa 9 mesi di squalifica

Finito il calvario relativo alla squalifica per doping, Andrè Onana torna a respirare aria di campo. Il manager dei lancieri lo ha convocato per la gara di oggi di Eredivisie.

Una storia lunga nove mesi circa, da quando era risultato positivo ad un testa antidoping il 5 febbraio 2021. Positività al furosemide, questa la sentenza dopo aver analizzato le urine e trovato questa sostanza proibita in Olanda. Un medicinale prescritto dalla moglie per problemi di salute, ma che è stato fatale per il portiere camerunense.

LEGGI ANCHE>>> Esclusivo Ferri: “Derby equilibrato, Barella un top player”

Dopo nove mesi di calvario, Andrè Onana torna tra i convocati di Erik Ten Hag per la partita di oggi in Eredivisie all’Amsterdam Arena contro il Go Ahead Eagles. Il portiere è stato convocato anche dalla Nazionale camerunense per le gare di qualificazione a Qatar 2022. L’Inter monitora la situazione legata al portiere camerunense, il quale è un obiettivo di mercato del club di Viale della Liberazione per il prossimo anno.