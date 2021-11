INTERLIVE | Calciomercato, affare in MLS: la situazione

L’emittente ESPN aveva condiviso informazioni riguardanti l’interessamento dell’Inter per un terzino statunitense, non c’è nulla di concreto

Nelle ultime ore erano giunte notizie dagli Stati Uniti relative ad un movimento di calciomercato dell’Inter nella MLS, il maggior campionato calcistico del paese. L’indiziato era Julian Araujo, giovane terzino destro dei Los Angeles Galaxy.

Si era parlato di un interessamento piuttosto evanescente senza dettagli circa costo di trasferimento e proposta di ingaggio, per riportare il calciatore in Europa dopo aver trascorso diversi anni nelle giovanili della prestigiosa Barca Academy e permettergli di maturare ancora. Tuttavia secondo quanto raccolto da ‘interlive.it‘ al momento il club nerazzurro non ha palesato alcun interesse nei confronti di Araujo che resta dunque un’ipotesi come tante altre. Nulla di più, nulla di meno.

LEGGI ANCHE >>> L’annuncio del bomber: “Sogno di vestire la maglia dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio rinforzo dalla Serie A | Jolly Vecino