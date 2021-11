L’annuncio del bomber: “Sogno di vestire la maglia dell’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni di amore nei confronti dei nerazzurri da parte del giovane e talentuoso bomber

E’ la rivelazione nonché il miglior marcatore con 13 gol del campionato di Serie C-Girone C. Segni particolari? Giovanissimo e talentuoso, con un sogno nel cassetto: l’Inter.

A sognare un futuro in maglia nerazzurra è Luca Moro, bomber del Catania finito nel mirino di tanti grandi club dopo il grande avvio di stagione con i siciliani. Cinque giorni fa, nel match contro la Repubblica Ceca di Elite League, il 20enne di Monselice (assistito da un agente molto vicino al club di Suning) ha debuttato con l’Italia Under 20 andando subito a segno.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta di Marotta

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic stufo dell’Eintracht: il nuovo agente può portarlo all’Inter

Luca Moro allo scoperto: “Sogno di vestire la maglia dell’Inter”

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Al microfono di ‘Rai Sport’, Luca Moro ha parlato dei suoi sogni nel cassetto. Tra questi, appunto, c’è il giocare un giorno con l’Inter: “Da piccolo tifavo per i nerazzurri ed è ovvio che ambisca a vestire quella maglia. Ma fino a quando sarò al Catania darò il cento per cento per i rossoazzurri. Per il futuro non posso escludere nulla”.