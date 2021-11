Il Real Madrid perde pezzi: Bale out per la sfida contro l’Inter

Gareth Bale non sarà della sfida al Bernabeu il 7 dicembre contro l’Inter: altro infortunio per lui

Il Real Madrid perde i pezzi. Anche per i Blancos la sosta per le Nazionali fà registrare perdite per infortunio. A farne le spese, anche questa volta, è il gallese Gareth Bale il quale nella gara vinta 5-1 contro la Bielorussia, ha lasciato il campo al 46′. Dopo gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nei giorni a seguire, l’esterno delle Merengues ha riportato un infortunio al soleo della gamba destra. 3 settimane di stop e niente Real Madrid-Inter in programma il 7 dicembre al Santiago Bernabeu, match valido per l’ultimo turno del Gruppo D di Champions League.

Altro stop per il gallese che, al rientro a Madrid la scorsa estate dopo il prestito al Tottenham, è stato confermato da Carlo Ancelotti il quale gli ha dato fiducia nonostante sia stato fermo ai box oltre un mese per via di un infortunio al ginocchio post Euro 2020. Il 28 ottobre era rientrato nella gara contro il Betis Siviglia, successivamente in gol nel match contro il Levante in Liga e adesso nuovamente in infermeria. Sfortunato il calciatore gallese che spesso è vittima di infortuni che lo tengono fuori a lungo.