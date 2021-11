DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Napoli | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Napoli di Spalletti in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Napoli nel primo posticipo domenicale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono centrare la prima vittoria in uno scontro diretto contro un’altra delle ‘sette sorelle’ per riportarsi a 4 punti dai partenopei e rilanciarsi in chiave scudetto. Dall’altro gli azzurri del grande ex Spalletti puntano ad ottenere un altro successo per eliminare una concorrente nella corsa al tricolore. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.