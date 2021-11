DIRETTA Champions LIVE, Inter-Shakhtar | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata di Champions League. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve lo Shakhtar Donetsk nella gara che apre la quina giornata del gruppo D di Champions League, secondo turno del girone di ritorno.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono centrare il terzo successo di fila in campo europeo dopo quelli ottenuti sullo Sheriff Tiraspol per strappare il pass per gli ottavi di finale a meno di un clamoroso ko stasera del Real Madrid. Dall’altro gli ucraini di De Zerbi sono costretti a vincere per non essere aritmeticamente eliminati anche dalla corsa al terzo posto che vale l’Europa League. Interlive.it vi offre la sfida delloi San Siro in tempo reale.