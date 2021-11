Inchiesta plusvalenze, indagine anche sull’Inter? | La ‘risposta’ nel Cda

Oggi nel Cda Inter è stato anche affrontato il caos plusvalenze con l’inchiesta della Procura di Torino per ora focalizzata sulla Juventus

Oggi è andato in scena il Cda dell’Inter per l’approvazione del trimestre trascorso e la discussione della pratica, pressoché conclusa riguardante il rifinanziamento dei bond. Nel corso del Consiglio, però, si è parlato in breve anche del caos plusvalenze con la Juventus sul banco degli imputati.

A tal proposito, collegato in conference call, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello ha escluso che almeno per adesso possa esserci anche l’Inter nel mirino della Procura: “Confermo che al momento non c’è nessuna indagine sul club. Nessuna investigazione – le parole pronunciate da Antonello – L’Inter è in una situazione di completa trasparenza e serenità”.