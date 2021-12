Le ultime news Inter mettono in evidenza l’emergenza difesa con cui si trova a far fronte Simone Inzaghi. Il big salta la sfida con lo Spezia

Emergenza difesa. Oggi contro lo Spezia mancherà anche Alessandro Bastoni, deputato a sostituire nuovamente l’infortunato de Vrij vista l’assenza di Ranocchia anche lui ko per un problema fisico.

Il centrale classe ’99 è stato colpito da una gastroenterite e dunque non potrà essere disponibile per la sfida coi liguri dell’ex Thiago Motta. Al suo posto Inzaghi non può che mettere D’Ambrosio. Resta da capire chi tra lui e Skriniar agirà come centrale.