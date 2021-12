By

Le ultime di Interlive.it in merito al prolungamento del contratto, in scadenza a giugno, di Marcelo Brozovic

Dopo Barella e Lautaro Martinez, ma anche Dimarco per il quale manca ormai solo l’ufficialità, l’Inter si appresta a blindare anche Marcelo Brozovic. E’ servito un passo indietro del croato e, soprattutto, uno in avanti del club nerazzurro. Ora la fumata bianca è vicina.

Brozovic ad altezza Lautaro, il calciatore più pagato della rosa con uno stipendio da 6 milioni di euro netti più 1 di bonus. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’ultima offerta di Marotta e Ausilio arriva a quota 6-6,5 milioni di euro a stagione (probabilmente bonus inclusi) per i prossimi quattro anni, ovvero fino a giugno 2025. Tale proposta ha dato una svolta in positivo alla trattativa, che adesso si può concludere definitivamente entro breve. Sono in superamento anche gli altri ostacoli, vedi le commissioni.

Calciomercato, non solo l’ultima offerta: ecco perché Brozovic resta all’Inter

Naturalmente è stata decisiva anche la volontà del classe ’92 croato, pilastro della squadra di Inzaghi, di rimanere a Milano. E, aggiungiamo, pure la mancanza di offerte concrete da top club stranieri. Si parla del Newcastle dei sauditi, squadra che però nell’immediato non può competere per grandi traguardi e l’anno prossimo non farà le coppe.