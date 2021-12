Inzaghi resta in emergenza: il big salta anche la Roma

Il big dell’Inter di Simone Inzaghi mancherà anche sabato all’Olimpico, nel big match contro la Roma del grande ex Jose Mourinho

La testa dell’Inter, ora a -2 dalla vetta, è già alla sfida contro la Roma di Mourinho, ko ieri a Bologna, in programma sabato ore 18 allo stadio ‘Olimpico’. Per questo importante appuntamento resterà l’emergenza in difesa, con Inzaghi che dovrà di nuovo fare di necessità virtù. Due i recuperabili: Bastoni e Aleksandar Kolarov.

‘Tuttosport’ esclude infatti il rientro di Stefan de Vrij, out da circa tre settimane a causa di un risentimento muscolare rimediato in Nazionale. Ieri l’olandese ha svolto una seduta di allenamento ad Appiano, però allo stato attuale delle cose nessuno se la sente di rischiarlo già sabato. Il 29enne potrebbe rientrare per Madrid, dove l’Inter proverà a prendersi la testa del girone. Coi giallorossi, che saranno privi di due titolarissimi come Pellegrini e Abraham, il primo per infortunio e il secondo per squalifica, il terzetto difensivo dovrebbe quindi essere composto da Skriniar, Bastoni e Federico Dimarco.

Verso Roma-Inter: da valutare le condizioni di Vidal

Per la trasferta dell’Olimpico, passando al centrocampo, saranno invece da valutare le condizioni di Arturo Vidal, ieri uscito zoppicante dopo una botta al piede.