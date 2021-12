Diretta Serie A, Roma-Inter | Conferenza stampa Inzaghi – LIVE

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia del big match Roma-Inter valevole per la sedicesima giornata di Serie A

Siamo alla vigilia di Roma-Inter. I nerazzurri sono in grande forma e sfideranno, domani ore 18 all’Olimpico, la squadra del grande ex José Mourinho che è invece in piena emergenza e reduce dal ko in casa del Bologna. Adesso in conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi.

ROMA – “Quella di domani è la più importante in questo ultimo ciclo di partite. La Roma è forte, piena di valori”

LAUTARO – “Deve continuare così. Ha ancora la giovane età dalla sua parte, sono molto soddisfatto di quel che fa assieme ai suoi compagni in rosa anche in fase di non possesso. Segna da tre partite di seguito”

MOURINHO – “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del triplete. Non l’ho mai conosciuto né incontrato, ha grandi capacità”

EMERGENZA – “Non ci saranno Ranocchia, Darmian, de Vrij e Kolarov. Penso che li porteremo alla prossima, col Cagliari. Bastoni sta meglio ma non ha calcato il campo. Devo valutare giocatore per giocatore”

