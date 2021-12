Mourinho si scagiona: “Inter molto più forte di noi in condizioni non normali”

Le dichiarazioni di Mourinho dopo il ko con l’Inter all’Olimpico

E’ stata bruttissima la prima volta di Mourinho contro l’Inter. La sua Roma, priva di giocatori importanti come Pellegrini e Abraham è stata letteralmente affondata dai nerazzurri nel match andato in scena allo stadio ‘Olimpico’.

Nel dopo gara, a ‘Dazn’, il tecnico portoghese è stato breve e conciso, specificando all’inizio che non sarebbe stato disposto ad ascoltare domande: “In attacco siamo stati nulli – ha detto – L’Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali lo è molto di più. Tra Covid, infortuni e squalificati oggi avevamo una situazione complicata. Avevamo un potenziale nullo offensivo, quindi era importante fare gol. Abbiamo avuto tre occasioni e non l’abbiamo sfruttate. Quando giochi con un puzzle difficile, non puoi prendere gol come il primo e come il terzo. Secondo me l’arbitro ha fatto bene, mancava solo un giallo a Cristante, siamo la squadra più indisciplinata di Serie A. Faccio i complimenti all’Inter e in bocca al lupo per martedì”.