Calciomercato, arriva l’annuncio ufficiale: “Nessun accordo con l’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di un obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione

L’operazione ancora non è chiusa. Questo è certificato dall’annuncio ufficiale del diretto interessato, il prescelto dall’Inter per raccogliere l’eredità di uno dei ‘senatori’ della squadra di Simone Inzaghi.

Il nome è quello di Onana, il designato sostituto di Samir Handanovic. Al catalano ‘Sport’ il portiere camerunense ha nuovamente reso pubblica la sua intenzione di non prolungare il contratto con l’Ajax in scadenza a giugno, smentendo al contempo le voci che lo danno già in accordo con il club di viale della Liberazione: “I media parlano di tante altre cose, anche dell’Arsenal e ovviamente del Barcellona. Ma al momento non c’è nulla. Ci sono diverse squadre, ma ancora non ne è stata scelta nessuna. Non si sa mai cosa possa succedere, nel calcio non ci sono certezze. Aspettiamo di vedere quale progetto è più attraente, è importante valutare l’aspetto sportivo”.

Calciomercato, Onana strizza l’occhio al Barcellona ma il suo futuro (a meno di sorprese) sarà all’Inter: le cifre

Onana ha poi strizzato l’occhio al Barcellona in cui è cresciuto, “è la mia opzione”, facendo però capire che difficilmente il suo futuro sarà in blaugrana: “C’è già ter Stegen che è molto forte…”. La strada verso l’Inter rimane quindi in discesa al di là delle sue dichiarazioni. L’agente Botines è atteso a breve a Milano per cercare di chiudere una volta per tutte l’affare, sul piatto Marotta e Ausilio hanno già messo un contratto da 3 milioni netti l’anno.