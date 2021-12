Il Liverpool va ko sul mercato: ‘scippo’ a zero dell’Inter

Spunta una nuova ipotesi di calciomercato per l’Inter. Possibile arrivo direttamente dall’Inghilterra, proprio dal Liverpool

Le strade di Inter e Liverpool si incroceranno due volte sul campo, agli ottavi di Champions League. Ma anche sul calciomercato, con un giocatore dei ‘Reds’ di Klopp che potrebbe fare le valigie destinazione Milano nerazzurra.

Il nome è quello di Divock Origi, in scadenza a giugno coi ‘Reds’ anche se nel suo contratto esiste una opzione rinnovo per un’altra stagione. Ma il bomber belga vuole una nuova avventura per tornare a giocare con maggiore continuità e così i suoi agenti sono già in movimento per accontentarlo.

Calciomercato Inter, Origi (anche se a zero) non ‘scalda’ i nerazzurri

Gli stessi agenti potrebbero offrirlo, anzi rioffrirlo anche all’Inter che sappiamo essere a caccia di un centravanti che possa ogni tanto far rifiatare Dzeko. Il nome del 26enne non scaldava tempo fa e difficilmente scalderà però la dirigenza interista, che per l’attacco vaglia sicuramente altri profili.

Paolo Scelzi