L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non si sbilancia e fa chiarezza riguardo il futuro dei nerazzurri

Intervenuto ai ‘Gazzetta Sports Awards’, l’Ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del caos all’ultimo sorteggio degli ottavi di Champions League e risposto in merito al calciomercato di gennaio.

“Riguardo il sorteggio ci siamo rimasti male – le parole di Marotta – rispettiamo le regole e prendiamo atto di ciò che è avvenuto, ma il rammarico è parecchio. Mercato? Vedremo in futuro”. Da queste parole si percepisce tutta l’amarezza dei nerazzurri per via ciò che è accaduto durante l’ultimo sorteggio di Champions.

Premesso che certe cose non dovrebbero accadere, l’Inter ora si trova a dover affrontare la corazzata del Liverpool di Jurgen Klopp; match d’andata che andrà di scena mercoledì 16 febbraio, in programma a Milano. Ma per l’Inter non è tempo di guardarsi alle spalle, dal momento che ha appena strappato il pass per gli ottavi di finale e si trova al primo posto in campionato. Proprio per questo motivo, Inzaghi e soci guardano al presente e con uno sguardo proiettato al futuro, pensano già a quello che sarà il mercato di riparazione di gennaio, dove a meno di sorprese non verran fatte grandi cose.

Paolo Scelzi