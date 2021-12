Scontro acceso con Marotta: esposto alla Procura federale

Un battibecco infuocato quello tra Marotta e il dirigente di un altro club di Serie A. Ecco tutti i dettagli

Non una vicenda del tutto entusiasmante quella andata di scena ieri pomeriggio durante l’Assemblea di Lega, un epilogo che ha visto di fronte l’Ad dell’Inter Beppe Marotta e il dirigente di un altro club della nostra Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno Lukaku | C’è l’annuncio in tv

Le gravi accuse da parte dei dirigenti del club viola nei confronti dell’Inter sembrano non voler più terminare. Secondo quanto riportato da ‘firenzeviola.it’, ieri il Direttore generale Joe Barone ha rivolto accuse pesanti nei confronti a Marotta in merito alle scadenze riguardanti il bilancio societario, come i pagamenti degli stipendi per il cui rinvio l’Inter e altre società raggiunsero al tempo un accordo stante l’emergenza economica dovuta alla pandemia.

Scontro Marotta-Barone: l’Ad dell’Inter pronto a un esposto alla Procura federale

Non è la prima volta che la Fiorentina si scaglia contro l’Inter in merito al bilancio e al rinvio del pagamento degli emolumenti ai calciatori, vedi gli attacchi ripetuti del patron Rocco Commisso si era scagliato contro l’Inter, oltre che contro la Juve. Stavolta Marotta non è stato zitto e ha reagito, rispondendo per le rime a Barone. Come riporta ‘Sportmediaset’, l’Amministratore delegato ha inoltre fatto intendere di aver pronto un esposto alla Procura federale volto a difendere la stessa Inter.

Paolo Scelzi