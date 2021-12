Calciomercato Inter, assalto improvviso a Dzeko | Offerta ‘tentatrice’

Un’importante operazione di calciomercato chiama in causa l’Inter visto che il protagonista è uno dei suoi big, Edin Dzeko

Il calciomercato invernale sta per arrivare e la maggior parte dei club intende farsi trovare preparato. Tra questi c’è la Juventus, complice una classifica non certo positiva.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Brozovic: quello che (non) dice Marotta

Dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale in Champions, i bianconeri puntano a voler tornare protagonisti anche in campionato e per far sì che ciò accada, sarà necessario intervenire sul mercato. La Juve è alla ricerca di un bomber che sia in grado di garantirgli un certo numero di gol a stagione. Tanti sono i profili seguiti con maggiore interesse, fra questi ha preso quota anche Anthony Martial.

Il giocatore francese vuole lasciare il Manchester United dove non trova spazio. Diversi sono i club a seguire il giocatore in maniera dettagliata, fra tutti il Newcastle. Secondo ‘The Sun’ la nuova proprietà del club inglese, il fondo saudita Pif sarebbe pronta offrire al transalpino un contratto di 14 milioni di euro l’anno, proposta che – se confermata – spazzerebbe via tutta la concorrenza, compresa quella juventina.

Calciomercato Inter, non solo Martial: il Newcastle punta anche Dzeko

Non solo Martial, alla proprietà saudita farebbe gola anche Edin Dzeko. Arrivato alla corte di Simone Inzaghi con tanti punti interrogativi, l’attaccante bosniaco sta convincendo i propri tifosi a suon di gol e prestazioni. Parliamo al momento di un addio pressochè impossibile, visto che il ‘Cigno di Sarajevo’ (a cui il Newcastle può offrire un contratto di 10 milioni) si sta rivelando un calciatore decisivo nello scacchiere di mister Inzaghi. L’Inter non ha benchè la minima idea di privarsene, fermo restando che i nerazzurri si trovano in Champions e giocano per vincere, a differenza di un Newcastle che lotta invece per la salvezza.

Paolo Scelzi