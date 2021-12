Marotta: “Inzaghi leader tecnico. Indagine plusvalenze, siamo sereni”

Le dichiarazioni di Marotta prima della sfida fra Inter e Torino valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A

L’Inter già Campione d’inverno vuole chiudere il 2021 in bellezza, ossia con una vittoria. Di fronte, però, ci sarà un avversario scomodissimo, il Torino di Juric.

Prima del match di scena al ‘Meazza’ ha parlato l’Ad interista Beppe Marotta: “Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione di classifica in questo momento della stagione. Il merito è sicuramente della società, del management e in particolare di Simone Inzaghi dimostratosi un leader tecnico. Tutta la rosa lo segue. Il lavoro del predecessore (Conte, ndr) è stato importante, si tratta di un processo evolutivo che ci sta portando a toglierci tante soddisfazioni. Risposta alla Fiorentina e indagine plusvalenze? Noi siamo abituati a discutere di questi temi nelle sedi istituzionali e con grande trasparenza, che deve esserci in ogni organizzazione calcistica – ha detto Marotta – In merito alla visita della Guardia di Finanza in sede c’è già stato un comunicato molto chiaro. L’Inter ha sempre agito in modo corretto, siamo sereni. Da parte nostra c’è quindi piena collaborazione“.