Bye bye Inter | Clamoroso: “Siamo nelle fase finali dell’accordo”

Il giocatore pare aver trovato l’accordo con un altro club. Ecco i dettagli

A lanciare la bomba di mercato è stato l’account Twitter ‘Will Forbes’ (profilo social che spesso e volentieri si focalizza sulle operazioni di mercato in Mls).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione a titolo definitivo: c’è l’annuncio UFFICIALE

Secondo quanto trapela da queste dichiarazioni: “C’è una probabilità del 95% che l’affare vada in porto.” Da quanto si legge, Lorenzo Insigne e il Toronto sarebbero “nelle fasi finali dell’accordo” e starebbero limando gli ultimi dettagli. Poi aggiunge: “Ciò che resta da capire, è se il Napoli lo lascerà partire in questa sessione di mercato invernale o aspetterà direttamente l’estate”. Mentre a Napoli non si fa altro che parlare del suo rinnovo, in America sono certi del tutto. L’idea è quella di una proposta di 7 milioni a stagione più bonus per 4 anni. Da quanto emerge, il classe ’91 sta cercando nuovi stimoli e il compenso economico offertogli dalla società canadese è fin troppo elevato per poter rifiutare. Vedremo come si evolveranno le cose, certo è che l’esterno azzurro sperava nell’offerta di un club in Europa che avrebbe come minimo soddisfatto le sue richieste salariali, ma ad ora nessuno lo ha fatto.

Calciomercato, niente Inter: Insigne vola in Canada

Diversi sono i club europei ad aver puntato da tempo gli occhi su Lorenzo Insigne, tra questi c’è anche l’Inter. Insigne andrà in scadenza a giugno e il piano di Marotta era/è quello di prenderlo a zero. Il capitano del Napoli non gradisce la proposta di De Laurentiis, il quale ha proposto ‘soltanto’ 3,5 milioni, mentre Vincenzo Pisacane (agente del calciatore) e il suo assistito ne chiedono almeno 5. Resta ancora da certificare il tutto, ma in America danno l’affare per quasi fatto.

Paolo Scelzi