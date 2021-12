Supercoppa italiana: l’Inter sta meditando di rinviare l’incontro con sostegno Juve

La sfida valida per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus non riesce a trovare pace o meglio data in cui disputarsi. L’incontro si sarebbe dovuto svolgere allo stadio Meazza di Milano il prossimo 12 gennaio. Purtroppo la decisione probabile del governo, dopo l’aumento di contagi causa Covid, di portare la capienza degli stadi dal 75% al 50% sta facendo decidere ai due club di rinviare l’incontro al termine della stagione.

Inoltre questo cambio di programma, unito al blocco della vendita dei biglietti, metterebbe in difficoltà anche l’organizzazione della nuova disposizione dei tifosi all’interno dell’impianto, oltre soprattutto ad un introito inferiore per le due società, che avevano scelto di comune accordo lo stadio meneghino proprio per la maggior capienza, che ne garantiva un maggior incasso. Come ha spiegato il sito calciomercato.it, per il momento i due club stanno solo riflettendo sull’ipotesi rinvio, ma le probabilità che la partita possa essere rimandata a data da destinarsi sono abbastanza elevate.