L’Inter rientra ad Appiano, check anti-Covid per la ripresa

By

Si riprendono le attività dopo la sosta natalizia, Inzaghi rivede domani anche i sudamericani. Soltanto Dzeko rimandato a casa

Terminata la parentesi di vacanze natalizie, l’intero gruppo di staff e giocatori dell’Inter si è riunito alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti e delle attività di preparazione per la seconda metà di stagione al via il prossimo 6 di gennaio fuori casa contro il Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta in negativo | Agente in città per chiudere

LEGGI ANCHE >>> Affare a zero in Serie A: nome a sorpresa per il dopo Sanchez

All’ingresso sono stati effettuati tamponi molecolari a tappeto per scongiurare casi di positività o incubazione al Covid-19, mentre si attende il rientro dei sudamericani ai quali è stato concesso del tempo extra. L’unico ad essere stato rimandato a casa è stato Dzeko, avendo presentato leggeri sintomi di raffreddore.