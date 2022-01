Buone notizie per Inzaghi: Dzeko negativo al primo tampone

Edin Dzeko avrebbe saltato la sfida col Bologna, poi non disputatasi causa blocco dell’Asl bolognese, perché positivo al Covid-19

Inzaghi può sorridere. L’Inter fa sapere che Edin Dzeko è risultato negativo al Covid-19 al primo tampone rapido effettuato questa mattina.

Oggi il centravanti bosniaco si allenerà individualmente, poi nel caso la negatività sarà confermata domani dal tampone molecolare, potrà ritornare in gruppo e partecipare alla rifinitura pre-Lazio. In poche parole diventare arruolabile per il match contro la squadra di Sarri in programma domenica sera al ‘Meazza’.