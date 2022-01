Inter, Zhang in arrivo a Milano: il presidente annuncia la grande firma

Steven Zhang atterrerà a Milano tra oggi e domani. Dai rinnovi alla questione bond, ecco l’agenda del presidente dell’Inter

Tra oggi e domani, scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, Steven Zhang atterrerà a Milano direttamente da New York. Rinnovi e questione bond, l’agenda del presidente dell’Inter, atteso al ‘Meazza’ per la sfida con la Lazio e per quella con la Juventus valevole per la Supercoppa, sarà davvero fitta di impegni.

Con Zhang a Milano, aggiunge la ‘rosea’, arriverà la svolta definitiva per quanto riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic. Più che svolta, in verità, proprio l’annuncio della firma del croato sul nuovo contratto con l’Inter da 6-6,5 milioni di euro netti bonus inclusi.

Calciomercato Inter, non solo Brozovic: Zhang annuncerà i rinnovi del management e chiuderà la pratica bond

Restando in tema rinnovi, il presidente nerazzurro ratificherà finalmente anche quelli del managament: da Marotta ad Ausilio passando per Baccin fino a Samaden, firme fino a giugno 2024. Zhang poi ultimerà anche le pratiche relative al rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con scadenze al 2027. “Con Goldman Sachs è tutto pronto”, sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’.