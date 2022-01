Da Lautaro a Immobile, le formazioni ufficiali del big match Inter-Lazio valevole per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lazio, posticipo della ventunesima giornata di Serie A.

Nessuna sorpresa tra le fila dei nerazzurri, Gagliardini preferito a Vidal per sostituire lo squalificato Calhanoglu e davanti gioca Sanchez in coppia con Lautaro. Dzeko parte quindi dalla panchina. Sponda biancoceleste, Sarri sceglie Radu per rimpiazzare Acerbi infortunato. Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. In panca Luis Alberto.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. S. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino