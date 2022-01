Inter, obiettivo Ginter: il difensore tedesco lascerà il Borussia Moenchengladbach alla fine di questa stagione, ovvero quando scadrà il suo contratto

Preso Onana, l’Inter è al lavoro per un altro affare a parametro zero. Il nome del giocatore nel mirino è quello di Ginter, il quale ha già annunciato ufficialmente l’addio al Borussia Moenchengladbach alla fine di questa stagione, ovvero quando scadrà il suo contratto.

INTERLIVE | Sfida a Newcastle e Bayern per Ginter: le ultime

La trattativa risulta essere già avanti, rafforzata dagli ottimi rapporti con l’agente Gordon Stipic che è lo stesso di Hakan Calhanoglu. Nulla è chiuso, però, visto che il 27enne fa gola ad altri grandi club. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, ce ne sono due che fanno molto sul serio: il Newcastle del fondo arabo Pif, che naviga nei bassifondi della Premier ma ha la forza economica per tentarlo, e il Bayern Monaco.

I bavaresi faranno presto una proposta per il classe ’94 cresciuto nel Friburgo e con ben 46 presenze in Nazionale maggiore. Difficile nel caso, specie per un tedesco, dire no al Bayern, anche se in Baviera non avrebbe la certezza di una maglia da titolare. Vediamo se l’Inter riuscirà ad avere la meglio o meno su una concorrenza che fa sul serio e, almeno in teoria, può garantirgli un ingaggio migliore.