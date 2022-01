Calciomercato Inter, mega offerta per Vlahovic | Tutti i dettagli

By

Inter a caccia di una punta per il futuro. Vlahovic piace sempre ma ormai è fuori portata per i nerazzurri e non solo

In vista della prossima stagione l’Inter sta valutando la miglior scelta possibile per quanto riguarda l’attacco, nella fattispecie l’erede di Edin Dzeko. Piaceva e piace sempre tanto Dusan Vlahovic, ma ormai il centravanti serbo – obiettivo della Juventus – è fuori portata per i nerazzurri. E non solo…

Dzeko non sta facendo però facendo rimpiangere Lukaku. Ben 11 i centri stagionali per lui, dati che fanno capire quanto stia facendo bene il bosniaco con la maglia nerazzurra. Ma chiaramente, per il futuro, l’Inter si guarda già intorno e pensa ad un nuovo bomber.

Dicevamo di Vlahovic, desiderio pressoché irrealizzabile su cui adesso c’è mezza Europa che conta, con l’Arsenal che sembra voler fare sul serio già in questa finestra di gennaio.

Calciomercato Inter, offerta monstre dell’Arsenal per Vlahovic

Dusan Vlahovic, classe 2000, è con 16 gol l’attuale capocannoniere della Serie A. Ha già impressionato tutti la stagione passata, eguagliando Cristiano Ronaldo col record di 33 gol in campionato nell’anno solare. Quest’anno sono invece 18 i centri stagionali tra campionato e coppa.

Per il numero 9 della Fiorentina, scrive il ‘Daily Mail’, l’Arsenal è pronta a stanziare 180 milioni di euro: poco meno di 70 milioni per il cartellino, 17 lordi l’anno per l’ingaggio a cui vanno aggiunte le commissioni all’agente.

La Fiorentina è aperta alla cessione in questo mercato, anche perché Vlahovic non è intenzionato – nonostante la recente apertura – a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023.

