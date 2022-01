Brazao: il portiere torna in Brasile in prestito gratuito

Inter, il portiere Gabriel Brazao è stato ceduto in prestito gratuito al Cruzeiro fino alla fine di questa stagione

Il portiere dell’Inter Gabriel Brazao è tornato ad allenarsi dopo il grave infortunio al ginocchio. L’estremo difensore tornerà in patria in prestito al Cruzeiro. Nella giornata odierna il calciatore è atterrato a Belo Horizonte e raggiungerà la squadra dove rimarrà per tutta la stagione in prestito gratuito, con stipendio pagato interamente dal club meneghino. L’Inter è tranquilla visto che il giocatore ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024, ma contemporaneamente ha anche bisogno che il calciatore torni a disputare partite ufficiali. Come ha spiegato l’emittente brasiliana Itatiaia.com, in questo periodo il portiere si è allenato con l’Uberlândia, club della sua città natale.

L’Inter punta molto sulla giovane promessa brasiliana, che ricordiamo è un classe 2000 ed ha compiuto 21 anni lo scorso 5 ottobre. Queste le sue parole, dopo essere arrivato in aeroporto: “Sono felice, Cruzeiro è casa mia. Mi fa piacere essere a casa con la mia famiglia vicino. Io e il mio staff abbiamo fatto un grande sforzo per essere qui, come l’intero direttivo. Ci sono ancora alcune cose da sistemare e spero che la trattativa possa concludersi positivamente“.