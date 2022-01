Calciomercato Inter, ora Nandez è tra Torino e Napoli | Le ultime

Nandez davanti ad un bivio. Due club di Serie A tengono gli occhi puntati su di lui per gennaio

E’ iniziata ormai già da un’pò la sessione di calciomercato invernale. Pochi i colpi portati a termine sin qui in questa fase di mercato, ma non è ancora detta l’ultima parola, visto che mancano poco più di dieci giorni al termine della chiusura della finestra invernale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Frattesi all’Inter adesso: ecco la situazione

Nahitan Nandez al centro di varie trattative già dalla scorsa estate. Il centrocampista uruguaiano era stato accostato anche all’Inter.

Tra i calciatori destinati a lasciare il proprio club già a gennaio c’è anche Nahitan Nandez. Importante il suo contributo offerto sin qui al Cagliari. Il classe 1995 era stato prelevato dal Boca Juniors per una cifra pari a 18 milioni di euro ed è sbarcato ufficialmente in Italia nell’estate del 2019. Destinato già da tempo a lasciare la Sardegna, il centrocampista uruguagio era già finito in passato al centro di innumerevoli trattative, che lo hanno visto essere accostato addirittura anche all’Inter. Come spiegato anche dalla redazione di Interlive.it lo scorso 28 dicembre, al momento Nandez non resta una priorità per i nerazzurri e per lui ora può esserci più di un semplice scenario.

Calciomercato Inter, Nandez di fronte ad un bivio: è lotta a due tra Napoli e Torino

Come già anticipato, resta una trattativa in stand-by quella tra l’Inter e Nahitan Nandez e proprio per questo motivo, diversi sono i club che tentano di cogliere la palla al volo su questa opportunità. Secondo quanto riportato anche da ‘calciomercato.it‘, su di lui ci sono anche Napoli e Torino. Difatti si dice che tra il calciatore ed il club piemontese sia già stato trovato un preaccordo e che vedrebbe anche l’inserimento di qualche giocatore (il primo indiziato resta Daniele Baselli). Nandez in cuor suo, non vuole affrettare le cose e chiede tempo al Torino per attendere una vera e propria offerta dal Napoli. Il presidente Giulini del Cagliari, non è disposto ad ascoltare offerte inferiori ai 20 milioni, e il Napoli prima di poter acquistare ha bisogno di piazzare qualche cessione e il primo a partire potrebbe essere proprio Diego Demme. Ma il Torino resta dunque in attesa e monitora la situazione.