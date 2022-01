DIRETTA Coppa Italia LIVE, Inter-Empoli | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Empoli di Andreazzoli in Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta l’Empoli in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che in caso di parità al 90esimo si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi fanno il loro esordio in questa competizione e si affidano ad un ampio turnover in vista degli impegni di Serie A. Dall’altra gli azzurri di Andreazzoli sono arrivati a questa sfida dopo aver eliminato il Vicenza ai trentaduesimi e il Verona ai sedicesimi. In campionato la gara, giocata in terra toscana, finì 2-0 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.