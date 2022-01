Drago: “Visto il progetto della Sampdoria, credo che sia la squadra giusta per Sensi”

Inter, l’ex allenatore al Cesena di Stefano Sensi, Massimo Drago, ha voluto dare un consiglio al centrocampista nerazzurro

In attesa di trovare una nuova panchina, dopo la sua ultima esperienza alla Reggina nel 2019, l’allenatore Massimo Drago, che ha avuto Stefano Sensi quando allenava il Cesena, ha voluto dare un consiglio al suo ex calciatore e lo ha fatto tramite un’intervista a Calciomercato.it. Queste le sue parole: “Sensi è un giocatore che deve ritrovarsi. Il 2022 sarà l’anno zero per lui”. Poi ha aggiunto: “Deve giocare con continuità, cosa che all’Inter in questo momento non gli garantisce nessuno, giustamente”. Infine ecco il suo consiglio: “Fossi in lui, andrei a giocare anche in prestito, soprattutto in chiave Nazionale. L’arrivo di Giampaolo alla Sampdoria può dargli bellissime prospettive. Il mediano basso nel gioco di Giampaolo è fondamentale ed è il ruolo che si adatta meglio alle caratteristiche di Stefano. Se fosse stata qualsiasi altra squadra, ci avrei pensato sopra, ma visto il progetto della Sampdoria, credo che sia la squadra giusta”.