Il match fra Inter e Venezia, valevole per la 23esima giornata di Serie A, è in programma sabato al ‘Meazza’ alle ore 18

A rischio rinvio Inter-Venezia? Il club lagunare, attraverso un comunicato ufficiale, fa sapere in questi minuti che nel gruppo squadra sono emerse altre dieci positività al Covid-19.

Sale così a 14 il numero dei positivi al Coronavirus all’interno del gruppo squadra, tra calciatori e membri dello staff.

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra.

Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”, recita la nota ufficiale del club lagunare.

Ricordiamo che, in base al nuovo protocollo, una squadra verrebbe fermata se il numero di calciatori positivi al virus dovesse superare la soglia del 35% su una rosa di 25 giocatori. In sostanza con 9 giocatori out perché colpiti dal Covid-19. In ottica disputa o rinvio di Inter-Venezia bisognerà conoscere l’effettivo numero dei calciatori positivi della squadra allenata da Zanetti, sconfitta all’andata per 2-0.