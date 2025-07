Affare senza senso e Vlahovic subito all’Inter: “Lo porto a Milano, ecco le cifre”

Il futuro del serbo continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E nelle ultime ore è uscita anche l’ipotesi di un trasferimento in nerazzurro

Le strade della Juventus e di Vlahovic si separeranno entro la prossima stagione. Il contratto è in scadenza nel 2026 e le possibilità di un rinnovo sono praticamente pari a zero. Per il momento l’attaccante serbo ha rifiutato le proposte arrivate dall’Al-Hilal e Fenerbahce.

Due soluzioni che potevano accontentare la Juventus, ma non il giocatore. Vlahovic ha ancora voglia di continuare a giocare nel calcio che conta a punta a trasferirsi in un club di pari livello a quello bianconero.

Una situazione che rende molto difficile un suo addio in tempi brevi alla Vecchia Signora. Parliamo, infatti, di un calciatore che ha uno stipendio da 12 milioni di euro e, almeno in Italia, è davvero difficile soddisfare queste richieste.

Vlahovic-Inter: pista reale, ma…

Al momento per Vlahovic resiste la pista Milan visto che Allegri è un suo estimatore. Ma negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità Inter.

Secondo Albanese de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero lavorando per portarlo a Milano a zero nel 2026. Una ipotesi non semplice considerato dovrebbe restare un anno da separato in casa con la Juventus, ma non è da escludere a priori.

Vlahovic al posto di Thuram: il pensiero dei tifosi

L’ipotesi di Vlahovic non viene vista così in modo negativo dai tifosi dell’Inter. Anzi sono in molti che si augurano di avere il serbo in nerazzurro in caso di addio di Thuram. E dai supporters bianconeri sono certi che Marotta stia lavorando nell’ombra per portarlo a Milano.

“Con l’eventuale addio di Thuram, si creerebbe un buco davanti, che potrebbe essere colmato proprio dal centravanti serbo. Caratteristiche opposte quasi, ma Vlahovic potrebbe legarsi molto bene con Lautaro. I

l secondo starebbe basso a dialogare, il primo in area a colpire“, scrive un tifoso nerazzurro. Che poco dopo aggiunge: “Si parla di 2026, io andrei oggi dalla juventus con 25mln e lo porterei a casa. Sarebbe un colpo divisivo, ma potenzialmente da jackpot“.

Mentre un utente juventino aggiunge: “Oh, non vuole andare all’AlHilal? Benissimo, basta che porti il giusto nelle casse della Juventus. Altrimenti lo si tiene, si riscatta comunque Kolo Muani e si saluta Sancho. Vlahovic“.

Vlahovic all’Inter: ipotesi remota

Al momento il trasferimento di Vlahovic all’Inter è davvero una ipotesi remota. L’interesse c’è anche se solo per il 2026. Quindi la trattativa potrà diventare concreta solamente da settembre. Anche se la Juventus farà di tutto per cedere il serbo entro questa estate.