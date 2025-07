Bisseck e l’addio all’Inter, firma ufficiale e tifosi disperati: “Non andare via”

Il futuro del tedesco potrebbe essere lontano dai colori nerazzurri. Ma i tifosi gli chiedono di continuare la sua esperienza a Milano

L’Inter è disposta a sacrificare Bisseck per arrivare a Leoni. Nei giorni scorsi si è parlato di una offerta concreta da parte dell’Aston Villa intorno ai 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante e che consentirebbe al club di andare a prendere il centrale del Parma.

Naturalmente per il momento si tratta di indiscrezioni che non hanno conferme ufficiali. Intanto, i tifosi hanno preso una posizione molto chiara sul tedesco chiedendo a gran voce di rimanere in nerazzurro. Una ipotesi non semplice considerato che l’intenzione dell’Inter sembrerebbe quella di cederlo per avere una cifra importante da rinvestire in entrata e dare a Chivu un giocatore del livello di Leoni.

Bisseck rinnova con la Nike

In attesa di sapere novità sul suo futuro, Bisseck ha ufficializzato il rinnovo con la Nike. L’annuncio è arrivato direttamente sulla sua pagina Instagram. Una firma che ha fatto scatenare i tifosi. Sulla pagina, infatti, sono molti i tifosi che hanno chiesto al giocatore di proseguire l’avventura con la maglia nerazzurra.

I tifosi a Bisseck: “Rimani con noi”

Nonostante prestazioni non sempre eccezionali e qualche critica di troppo, i tifosi non sembrano intenzionati a privarsi di Bisseck. Al difensore la richiesta è molto chiara: quella di rimanere in nerazzurro. “Bisteccone non azzardarti ad andare via. Sei il nostro presente ed il nostro futuro!“, scrive Bruno Strangio.

“Rimani con noi“, “Resta“, sono gli altri commenti principali dei tifosi nerazzurri. La volontà è molto chiara: i supporters dell’Inter puntano a far restare il giocatore anche se per adesso non si hanno certezze. In viale della Liberazione si sta lavorando per una sua cessione anche se per adesso non c’è nulla di concreto.

Molto dipenderà anche dalle decisioni di Chivu. Il tecnico romeno nei prossimi giorni potrebbe avere un colloquio con la società per capire come muoversi sul calciomercato e la società chiederà anche come si dovranno muovere con Bisseck. Anche se al momento l’ipotesi principale è quella di una partenza.

Bisseck, futuro in Premier?

Per ora la destinazione più probabile per Bisseck sembra essere l’Aston Villa. Più in generale la Premier. I Villains sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciar partire il giocatore. Una proposta che potrebbe portare viale della Liberazione a dare il via libera all’operazione.