Inter, Thuram ceduto con la clausola: si è chiuso tutto poche ore fa

Il futuro del francese continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E c’è una novità molto importante sulla clausola del transalpino

In casa Inter nessuno è incedibile, a maggior ragione Thuram. Al momento la trattativa per il rinnovo del transalpino è attualmente in stand-by anche a causa di quanto successo subito dopo il ko contro il Fluminense. Il like al post di Calhanoglu contro Lautaro e Marotta non è piaciuto a viale della Liberazione. Per questo motivo non è da escludere che, in caso di una proposta di livello, le cose potrebbero cambiare.

Al momento, però, nessuna squadra si è mossa in modo concreto per Thuram. L’Inter sarebbe disposta ad accettare anche una proposta intorno ai 60-65 milioni di euro. Si tratta comunque di una cifra importante e non semplice da sborsare in un calciomercato estivo. Naturalmente la sessione è molto lunga e in futuro qualche squadra potrebbe muoversi per il calciatore.

Thuram e la clausola rescissoria

Una cosa è certa: ora la clausola rescissoria da 85 milioni di euro è solamente un ricordo. L’opzione, infatti, è scaduta nella giornata di ieri, lunedì 7 luglio. Da ora in poi chi vuole il francese dovrà sedersi al tavolo con l’Inter e questo rende sempre molto più difficile l’ipotesi di una sua partenza.

Tra addio e rinnovo

Le prossime settimane si preannunciano fondamentali anche per il futuro di Thuram. Con la clausola rescissoria scaduta, per il francese bisognerà trattare con l’Inter. Da parte di viale della Liberazione nessuna chiusura. Anzi, ci sarebbe la disponibilità ad una partenza del transalpino per una cifra intono ai 65 milioni di euro. Una valutazione che consentirebbe di fare una plusvalenza importante considerato il fatto che era arrivato a zero.

Ma sul tavolo resta anche la questione del rinnovo. La trattativa va avanti ormai da tempo e bisognerà capire se l’Inter soddisferà le richieste di Thuram. Il francese vorrebbe un ingaggio molto simile a quello di Lautaro. Sappiamo come le indicazioni di Oaktree sono molto rigide e precise e sembra difficile che il giocatore possa essere accontentato.

Naturalmente in caso di un mancato rinnovo, l’idea di una cessione potrebbe prendere piede anche se non è da escludere che si possa rinviare tutto alla prossima stagione sfruttando la scadenza del contratto fissata nel 2028.

Thuram al centro del progetto Chivu

Il futuro di Thuram in questo momento resta in forte bilico. In caso di una mancata cessione, Thuram resterà al centro del progetto di Chivu almeno per la stagione in corso. Poi dal 2026 si ritornerà a parlare di un possibile addio senza rinnovo.