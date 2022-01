Ranocchia: dopo due anni è tornato a segnare una rete e che gol da cineteca

Inter, dopo esattamente 2 anni il difensore Andrea Ranocchia è tornato a segnare una rete, nuovamente in Coppa Italia

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia non trova moltissimo spazio nella squadra nerazzurra, ma quando viene chiamato in causa le sue prestazioni sono sempre positive. Nella gara di ieri contro l’Empoli non è stato impeccabile, almeno per quanto riguarda la fase difensiva, ma bisogna sottolineare che i suoi compagni di reparto schierati ieri sera da Simone Inzaghi erano Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco, non Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, per quanto l’impegno di tutti e tre, come sempre, non sia sicuramente mancato, ma la stupenda rete siglata dopo l’80’ minuto ha cancellato tutto quanto e gli ha permesso di avere un voto positivo. Il giocatore non segnava una rete dal 14 gennaio 2020 quando, sempre in coppa Italia, siglò il gol del definitivo 4-1 contro il Cagliari e anche in questo caso dopo l’80’ minuto. Il suo score aggiornato con la maglia dei colori del cielo e della notte, è arrivato a 222 presenze e 14 reti.