Inter con gli occhi puntati anche su Scamacca. Più di un semplice ostacolo nell’operazione

Tanti i giocatori finiti al centro di numerose trattative e tra questi non può di certo mancare anche Gianluca Scamacca, che tanto sta facendo bene nel Sassuolo di mister Dionisi. Non a caso, ad aver puntato gli occhi su di lui ci sono sia Inter che Juventus.

Gianluca Scamacca, il bomber che non ti aspetti, ma che nel giro dell’ultima stagione sta sorprendendo tutti con i suoi strepitosi numeri.

Non avrebbe potuto inaugurare al meglio il nuovo anno Gianluca Scamacca, assoluto trascinatore del Sassuolo assieme a Domenico Berardi. Il bomber originario di Roma ha cominciato il nuovo anno siglando 3 reti in sole due apparizioni fra Empoli e Verona, tra l’altro subentrando dalla panchina proprio contro la squadra toscana di mister Aurelio Andreazzoli. Numeri indubbiamente importanti quelli del classe 1999 che sale così a quota 9 in campionato in ventuno complessive gare. Ad aver puntato gli occhi su di lui però, ci hanno già pensato Inter e Juventus. Gianluca Scamacca è più di un semplice desiderio in casa Inter, visto che la dirigenza interista avrebbe individuato nella persona del bomber romano, il profilo giusto per poter sostituire al meglio Edin Dzeko in un futuro prossimo. Non è unicamente la squadra allenata da Massimiliano Allegri a rappresentare l’unico ostacolo, dal momento che ad aver alzato un muro è stato proprio il Sassuolo. L’amministratore delegato del club emiliano Giovanni Carnevali è stato piuttosto chiaro, nel caso dovesse arrivare un’offerta inferiore ai 40 milioni, la società non sarebbe neanche disposta a trattare, dato che ad esserci su di lui ci sono anche altri club esteri. D’altra parte, l’Inter non molla e prova ad inserire eventualmente qualche contropartita, che gli permetterebbe di far abbassare ulteriormente la cifra del cartellino del giocatore.

Calciomercato Inter, obiettivo Scamacca: nella trattativa potrebbe esserci anche Pinamonti

Come già anticipato, sono diversi i club ad aver puntato gli occhi su Gianluca Scamacca, e proprio per questa ragione, l’Inter ha fretta di chiudere quanto prima l’operazione. A finire nel bel mezzo della trattativa però, potrebbe esserci anche qualche contropartita. Si parla precisamente di Andrea Pinamonti e/o del giovane difensore Lorenzo Pirola (quest’ultimo girato in prestito al Monza). C’è soltanto un ostacolo però, dal momento che il centravanti dell’Inter (attualmente in prestito all’Empoli) guadagna 2 milioni di euro netti a stagione, cifra ulteriormente al di sopra delle aspettative che ci sono in casa neroverde. Il Sassuolo però, almeno per il presente, punta chiaramente a fare affidamento sul giovane bomber nativo di Roma, finito già da tempo nel giro della Nazionale ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi nuovi scenari direttamente nella prossima sessione di mercato estiva.