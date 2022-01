DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Venezia | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Venezia di Zanetti in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Venezia nel terzo anticipo valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno, che si disputerà dopo la serie di tamponi negativi tra i lagunari.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro l’Atalanta ed il passaggio del turno ai supplementari in Coppa Italia contro l’Empoli per mettere pressione sulle inseguitrici Milan e Napoli. Dall’altro gli arancioneroverdi di Zanetti sognano un risultato positivo per mettere in cascina importanti punti in chiave salvezza. All’andata l’Inter si impose 2-0. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.