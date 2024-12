Il nuovo Samuel all’Inter: vendetta di Marotta, lo porta Zanetti

L’Inter ha bisogno di rinnovare la difesa e il nome giusto potrebbe arrivare l’Argentina: può portarlo direttamente Zanetti in Italia

La strategia di Marotta e Ausilio per il calciomercato di gennaio, e anche per quello estivo, è stata pianificata tempo fa e non dovrebbe presentare grosse sorprese all’attacco pratico. I nerazzurri non hanno grosse disponibilità economica, ma cercheranno di migliorare parecchio la squadra, soprattutto in difesa.

La prossima estate potrebbe essere cruciale per definire il futuro del club e si baserà anche su uno svecchiamento che ormai è impossibile ritardare in difesa. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij potrebbero anche restare fino a giugno 2026, ma la sensazione è che almeno uno dei due partirà nel tentativo di trovare i loro eredi più giovani.

Proprio in tal senso, la lista di nomi sul taccuino della dirigenza è piuttosto lungo e viene man mano aggiornata con calciatori non già affermati, ma talenti in erba in grado di dare un contributo consistente all’avvenire del club meneghino. La missione di Dario Baccin in Sud America è andata proprio in questa direzione e da lì è emerso anche un nome piuttosto interessante, anche se di proprietà del Chelsea.

L’Inter pensa ad Anselmino per la difesa: c’è lo zampino di Zanetti

Aaron Anselmino è in prestito al Boca Juniors, ma solo in prestito, visto che i Blues hanno puntato prima di tutti sulle sue qualità, confermando un lavoro di scouting certosino che nelle ultime stagioni ha visto i londinesi come protagonisti. In Argentina si sta dimostrando un talento di grande qualità – ha solo 19 anni, non è titolare fisso, ma ha già messo a segno tre assist da difensore centrale.

Inoltre, in tanti gli riconoscono una grinta e una leadership in campo che potrebbe avvicinarlo, con le dovute proporzioni, a Walter Samuel, anche se le caratteristiche dei due calciatori sono parecchio diverse. Zanetti potrebbe aiutare nell’operazione, esattamente come Lautaro Martinez, e Marotta potrebbe vendicarsi del Chelsea – reo di aver strappato Casadei ai nerazzurri – puntando sulla volontà del calciatore di unirsi al feudo e alla storia argentina dell’Inter.

I problemi, però, non mancano. Non è facile strappare ai Blues i ragazzi d’oro su cui punta, nonostante a Londra ci sia spesso poco spazio per tutti, e la valutazione potrebbe essere piuttosto alta, inaccessibile alle casse della Beneamata. Un tentativo, però, potrebbe essere fatto e regalerebbe a Inzaghi un jolly difensivo di prima qualità.