Oaktree, devi prenderlo! Il primo colpo per il 2025 è il sogno di Inzaghi

Oaktree potrebbe realizzare il sogno di Simone Inzaghi per il 2025 e tentare di realizzare un colpo assolutamente sensazionale per i nerazzurri

Non è facile in questo momento definire la situazione dell’Inter sul calciomercato in entrata. La dirigenza ha specificato in più occasioni di sentirsi soddisfatta per la rosa che ha creato e non ha intenzione di toccarla più di tanto, a meno che non dovessero esserci delle uscite da rimpiazzare e quindi offerte congrue a cui non si potrebbe dire di no.

Allo stesso tempo, la società deve programmare il futuro e quindi ciò che potrebbe succedere la prossima estate. È chiaro che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij siano agli sgoccioli della loro avventura in nerazzurro, nonostante il rinnovo dell’italiano fino al 2026.

È difficile capire chi dei due resterà e chi andrà via, ma ciò che è sicuro è che serva un colpo proprio nel cuore della difesa, quello che l’Inter non è riuscita a portare a termine anche nelle scorse stagioni. La società nerazzurra ha provato a più riprese ad acquistare un centrale solido e di prospettiva come Bremer o Buongiorno, ma non è riuscita nell’intento. La musica potrebbe cambiare per quello che ora è diventato il sogno di Inzaghi.

Oaktree spinge per il colpo in difesa: Tah sogno svanito, c’è Hien ma non solo

Il contratto di Jonathan Tah con il Bayer Leverkusen scadrà al termine dell’attuale stagione e non sembra che ci possano essere i margini per un rinnovo. Il calciatore sta facendo molto bene in Germania, ormai da diverse stagioni, e anche contro l’Inter, nell’ultimo scontro diretto ha ben figurato, bloccato gli attacchi dei calciatori nerazzurri e facendo bene anche in fase di impostazione e disimpegno.

Per Simone Inzaghi sarebbe il nome ideale per comporre il terzetto davanti a Sommer nella prossima stagione, ma non mancano gli ostacoli alla chiusura dell’affare. Innanzitutto, bisogna tenere conto dei costi altissimi dell’operazione, nonostante si tratti di un parametro zero, tra ingaggio e commissioni. In più la concorrenza è sempre più ampia, anzi il Barcellona è ormai vicinissimo alla firma.

Il vero sogno del tecnico di Piacenza, quindi, è un difensore con caratteristiche simili, ma che potrebbe fare un ulteriore salto di qualità nel suo gioco. Stiamo parlando di Hien, mattatore dell’Atalanta e uno dei migliori marcatori della Serie A. In più, resta in ballo anche l’alternativa Bijol, che andrà monitorata a partire da giugno prossimo.