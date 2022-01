Scopriamo insieme il nuovo Simoni, che ha già lasciato inevitabilmente nuove impronte nella storia dell’Inter

Scopriamo insieme il figlio della storica bandiera del calcio italiano Gigi Simoni, che ha inevitabilmente segnato un’era del nostro campionato, comparendo per lunghi anni in campo: sia da calciatore, ma anche da allenatore.

Gigi Simoni quest’oggi avrebbe compiuto ben 83 anni. L’ex tecnico nerazzurro si è spento poco meno di due anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Ricordato da tutti con grande piacere, l’ormai ex allenatore ha guidato per ben otto anni la panchina del Genoa, ma è stato una volta arrivato all’Inter che ha toccato l’apice della sua lunga carriera. All’epoca fu in grado di guidare i nerazzurri alla conquista della Coppa Uefa, ottenuta in finale contro la Lazio. Ma fu nella stagione 1997/98 che vinse la panchina d’oro come miglior allenatore italiano. Tanti i successi ottenuti in passato dalla storica bandiera del calcio italiano, ma ora come ora, nel futuro dell’Inter sembra esserci proprio suo figlio, Leonardo Simoni, attuale osservatore dei nerazzurri, in una squadra composta da ben 7 osservatori, guidata da Verdelli e presieduta da Piero Ausilio. Tutto è partito da un’idea di Javier Zanetti (attuale vicepresidente nerazzurro e storica bandiera dell’Inter). Leonardo si è reso protagonista di un anno da apprendista, che poi ha brillantemente superato e adesso, i più grandi successi dei nerazzurri passano anche sotto la sua gestione.