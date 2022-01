Nessun altro caso Covid: Inter-Venezia si giocherà regolarmente

La partita in programma oggi pomeriggio alle 18 fra Inter e Venezia si disputerà regolarmente sul manto erboso del ‘Meazza’

Ha fatto parlare parecchio di sè in questi ultimi giorni la sfida in programma fra Inter e Venezia, viste le recentissime positività rilevate nel club veneto. Tutti i nodi sono stati sciolti e la partita in programma questo pomeriggio alle 18 si giocherà regolarmente.

Secondo quanto fa sapere anche ‘Sky Sport’, la partita in programma questo pomeriggio fra Inter e Venezia e valida per la 23esima giornata di campionato, si disputerà regolarmente. Tanti i dubbi sorti negli ultimi giorni, ma proprio nella giornata di ieri, il club lagunare ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale, che non è emersa alcuna positività e che quindi il match andrà giocato ugualmente. La squadra di Simone Inzaghi può sorridere sotto questo punto di vista, dal momento che gli attuali campioni d’Italia necessitano di recuperare ancora la partita col Bologna, in programma lo scorso 6 gennaio al ‘Dall’Ara’, match che non si è più disputato, a seguito delle numerose positività rilevate dal club emiliano. Rimangono così a quota 5 i casi di positività del club lagunare.