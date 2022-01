Tacchinardi: “L’interessamento dell’Inter per Dybala è un’azione destabilizzante e fastidiosa”

Inter, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi si è detto infastidito dall’interessamento del club milanese per l’attaccante bianconero Paolo Dybala

L’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi, dopo i commenti negativi sui due calci di rigore, uno fischiato e l’altro negato all’Inter, durante la finale di Supercoppa italiana e che non sono particolarmente piaciute ai tifosi nerazzurri, è tornato a parlare di nuove schermaglie tra i due club, questa volta per questioni di calciomercato e nello specifico a riguardo di Paolo Dybala. Intervenendo sulle frequenze di TuttoMrcatoWeb Radio, gli hanno chiesto di entrare nei panni di un dirigente bianconero che, informato dell’interessamento del club nerazzurro per il loro attaccante, se per ripicca farebbe un’offerta a Marcelo Brozovic e lui ha confermato: “Direi di sì. Dai cifre pesantissime a Rabiot e Ramsey che non ti alzano il livello a centrocampo, lui è a parametro zero e un’operazione così è fattibile. Non è bello che l’Inter dica che Dybala può interessare. È un’azione che destabilizza e può dare fastidio”.