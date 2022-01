Fallo di Dzeko su Modolo, ma gol di Barella regolare

L’analisi del contrasto dell’attaccante nerazzurro Dzeko con Modolo in concomitanza del gol di Barella, il VAR non poteva nulla

Finale di primo tempo da rivalutare quello tra Inter e Venezia, al momento del gol del pareggio di Barella. O forse no, una rivalutazione non è necessaria. L’episodio del contatto tra Dzeko e Modolo resta ambiguo, certo, ma ci sono delle motivazioni tecniche che hanno validato la successiva rete del centrocampista senza che il VAR potesse effettivamente intervenire.

Il contatto tra i due calciatori c’è stato, come dimostrano le riprese video. La discrezionalità del fischio ricade, come ovvio, sull’arbitro. Il Venezia è però poi rientrato in possesso del pallone in ben due circostanze successive al primo evento di gioco e dunque indipendenti fra loro, finché non si è concretizzata a rete l’azione dell’Inter ed è stata tolta di diritto agli uomini del VAR la possibilità di annullarla. Come da regolamento.