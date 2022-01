Inter, Gosens ha firmato: tutti i dettagli dell’operazione

By

Robin Gosens ha appena lasciato la sede dell’Inter e ha già sottoscritto il suo contratto coi nerazzurri

Tutto fatto per il passaggio di Robin Gosens dall’Atalanta all’Inter. L’esterno classe 1994 ha già firmato e ha appena lasciato la sede dei nerazzurri. Una notizia che ha letteralmente infiammato e sconvolto tutto il mercato di gennaio.

In foto Robin Gosens, neo acquisto dell’Inter e ormai già da diversi anni all’Atalanta. L’esterno tedesco si era legato alla Dea nel mercato estivo della stagione 2017/18.

Manca soltanto l’ufficialità da parte del club, ma ormai possiamo dirlo: Robin Gosens è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. E la cosa ancor di più sorprendente, è il fatto che si legherà ai nerazzurri già in questa sessione di mercato invernale. Gli ultimi dettagli sono stati definiti nella giornata di ieri. L’esterno tedesco ha già lasciato la sede dell’Inter e si è appena legato agli attuali campioni d’Italia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per ben 18 mesi e andrà a percepire 3 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 4 anni e mezzo. Parliamo di un’operazioni di 25 milioni di euro complessivi.

Colpaccio Gosens, le parole di Percassi: “Qui all’Atalanta ha dato tanto”

A dire la sua in merito a questa vicenda, è stato anche e soprattutto Luca Percassi, attuale amministratore delegato dell’Atalanta, il quale ha ribadito più e più volte tutto il contributo che Robin Gosens ha dato in questi ultimi quattro anni e mezzo all’Atalanta. Intervistato ai microfoni di Sky, l’ad della Dea ha esordito così: “Robin è un ragazzo che ci ha dato tanto e che aveva l ambizione di andare a giocare in un grande club e penso che se lo sia strameritato. Il minimo che potevamo fare era concedergli questa opportunità”.