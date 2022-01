Inter, UFFICIALE il prestito dell’esterno in Belgio

L’Inter ha concluso la cessione in prestito di un giovane esterno verso un club belga di seconda divisione

Oltre ad aver accolto il neo acquisto Gosens dall’Atalanta, per il quale manca soltanto la nota dell’ufficialità, l’Inter ha concluso l’accordo con il Westerlo, club militante nella seconda divisione belga, per la cessione a titolo temporaneo dell’esterno di centrocampo classe 2002 Tipo Persyn.

Giunto in nerazzurro nell’ormai lontano 2008 dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brugge, il centrocampista è ritornato in patria in prestito in questa prima parte di stagione trovando tuttavia troppo poco spazio. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra ha preferito richiamarlo e smistarlo verso il club di categoria inferiore, dove si presuppone possa collezionare più minuti nelle gambe e crescere con maggiore continuità.