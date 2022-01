Calciomercato Inter: Lucca nei piani del Sassuolo, porta aperta per Scamacca

Il bomber Lucca del Pisa, già accostato all’Inter tempo fa, è inseguito dal Sassuolo che potrebbe invece liberare Scamacca

Secondo quanto raccolto dai colleghi di ‘Calciomercato.it‘, il giovane centravanti del Pisa Lorenzo Lucca sarebbe un concreto obiettivo del Sassuolo da poter avvicinare in questa sessione di calciomercato, seppur ormai agli sgoccioli, in chiave futura.

Il calciatore, dopo un inizio di stagione rimarchevole tanto da aver detenuto per diverse giornate lo scettro di capocannoniere in Serie B, ha subito una graduale inflessione di rendimento tanto da risultare a digiuno dallo scorso ottobre. Motivo per cui, probabilmente, club di Serie A come Milan ed Inter avrebbero preferito virare l’attenzione altrove. I neroverdi, essi stessi fornace di giovani talenti, vanterebbero dalla loro parte ottimi rapporti con la dirigenza toscana.

Con Lucca a Sassuolo, Scamacca è più vicino all’Inter

L’eventuale acquisto di Lucca da parte del Sassuolo rinfoltirebbe ancor di più un reparto offensivo già di per sé oltremodo soddisfacente. Per ovviare a questo è probabile che Scamacca possa liberarsi con maggiore facilità dalle grinfie della dirigenza neroverde, che fino ad ora ha sempre e soltanto tagliato i ponti con le big, verso un’Inter fortemente interessata.