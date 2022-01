Dzeko suona la carica: “Liverpool? Si può fare. Mai pensato a Lukaku”

Edin Dzeko accende la lotta scudetto e dice la sua in merito a tanti altri temi vissuti all’Inter sinora

Protagonista di un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’, Edin Dzeko ha parlato della sua esperienza trascorsa all’Inter fino a questo momento. Tanti i temi approfonditi in prima persona dall’attaccante bosniaco, il quale sembra avere le idee piuttosto chiare a riguardo.

In foto Edin Dzeko, attuale capocannoniere dell’Inter con ben 12 reti siglate in 28 gare tra campionato e coppe.

L’attaccante bosniaco ha esordito così ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’: “A inizio anno non si parlava assolutamente di noi, ma le favorite per competere per lo Scudetto erano Milan e Napoli a detta di tanti. Ora che siamo lì, abbiamo tutte le intenzioni di volerci restare. In merito alla Champions, penso che col Liverpool possiamo giocarcela, si possono battere, così come si possono prendere anche 5 gol”. Queste le prime parole dell’attaccante dell’Inter, il quale ha ribadito più e più volte tutta la sua voglia di fare bene con questa maglia indosso, complice anche lo splendido feeling instauratosi con Inzaghi: “Il mister per noi è come un compagno di squadra. Cerca di essere onesto con tutti e sa gestire benissimo il gruppo e questa è una cosa fondamentale”. Poi conclude: “Non ho mai pensato a Lukaku e so cosa posso dare a questa squadra. In passato mi ha cercato Conte, ma sono contento del mio percorso e di quel che stiamo costruendo qui”.

Inter, tutti i numeri di Dzeko sin qui con la maglia nerazzurra

Nel calcio i numeri non sono tutto, ma sono necessari anche per capire ciò che si è fatto fino a quel momento. Proprio per questo, possiamo dire con assoluta certezza che l’apporto dato sin qui da Edin Dzeko con la maglia dell’Inter, è stato più che strepitoso. A guidare la classifica marcatori dei nerazzurri è proprio lui, con ben 12 gol siglati in 28 apparizioni totali. Numeri tutt’altro che differenti, vista anche la sua età avanzata. Ma la cosa che può e che deve fare soprattutto piacere, è il fatto che con lui, l’Inter si diverte e fa divertire. Non dimentichiamoci che la squadra guidata da Simone Inzaghi, comanda la classifica della Serie A, ma anche quella del miglior attacco del campionato.